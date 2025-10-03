Le Premier ministre français Sébastien Lecornu renonce au 49.3 et appelle aux « compromis »

Le chef de l’exécutif français, Sébastien Lecornu a décidé vendredi de renoncer à l’article 49.3 de la Constitution« , avant une nouvelle matinée de consultations politiques avec les oppositions pour « placer les députés devant leurs responsabilités ».

« J’ai décidé de renoncer à l’article 49.3 de la Constitution » pour gouverner, a déclaré le Premier ministre, alors que les consultations politiques se poursuivent à la primature dans le cadre des travaux sur le budget et la formation d’un nouveau gouvernement.

« Dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d’un an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition », a-t-il poursuivi lors d’une allocution depuis le perron de Matignon.

« Les compromis sont possibles. (…) La question est maintenant de savoir comment chacun peut faire un geste, sans se renier dans ses convictions, indiqué Sébastien Lecornu,

Evoquant le « moment le plus parlementaire de la Ve République », le chef de l’exécutif appelle les députés à trouver des compromis et à sortir d’une logique « binaire ». « Dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d’un an, qui ressemble aux Français avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition », a-t-il également déclaré.

« Cette annonce du Premier ministre m’apparaît plus respectueuse de la démocratie que ce qui a été fait les années précédentes », a noté Marine Le Pen, à la sortie de son entretien avec Sébastien Lecornu.

« Ça correspond à une vraie évolution de la pratique institutionnelle », a reconnu le socialiste Olivier Faure avant de rencontrer le Premier ministre.

Quant à Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, il a estimé sur BFMTV(Nouvelle fenêtre) « qu’il serait un peu raide » de censurer d’emblée Sébastien Lecornu. « Quand le Premier ministre dit ‘pas de 49.3’, c’est un message qu’il envoie aux groupes d’opposition. Pour qu’en retour, il n’y ait pas de motion de censure et que tout le monde accepte le débat », poursuit-il.