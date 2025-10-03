Ouverture à Rabat de la 4e édition du Festival “MedFilm”

Organisée sous le thème “La Méditerranée, une mer de cinéma”, cette manifestation, qui constitue une étape internationale majeure du Festival qui se tiendra à Rome en novembre prochain, vise à renforcer le partenariat solide et fructueux entre l’Ambassade d’Italie et l’Institut culturel italien de Rabat d’une part, et les opérateurs culturels marocains, tels que la Fondation Hiba, le Cinéma Renaissance et l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma de Rabat (ISMAC).

S’exprimant à cette occasion, l’Ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, a souligné que le festival MedFilm se veut l’occasion d’honorer une histoire diplomatique solide entre les deux pays et de célébrer une amitié vivante, qui trouve dans le cinéma et la formation des jeunes un terrain privilégié de dialogue et de créativité, sous le signe de la Méditerranée, une mer qui unit.

De son côté, la Directrice de l’Institut Culturel Italien Rabat, Carmela Callea, a fait savoir que cette 4ème édition du Festival, tout comme les précédentes, est née de la coopération artistique entre opérateurs culturels et cinéastes italiens et marocains, notant que le 7ème Art peut franchir les frontières linguistiques et géographiques, devenant ainsi l’expression d’une identité méditerranéenne fondée sur la compréhension de l’autre et la rencontre entre cultures, langues et religions différentes.

Cette soirée d’ouverture a été marquée par la remise du Prix du Festival “MedFilm” au jeune réalisateur Omar Zaafaoui de l’Ismac pour son court-métrage “MRIJA” projeté devant le public.

Dans une déclaration à la presse, le jeune réalisateur a indiqué que cette distinction représente un véritable coup de pouce pour sa carrière, ajoutant que cette expérience avait un goût particulier, vu que le film parle de son grand-père, qui a rendu l’âme deux semaines après la fin du tournage, et aborde les thèmes de la mort et de l’enfance.

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par la projection en avant-première au Maroc et dans la région MENA du du film italien “Testa o croce?”.

Le festival propose au public de la capitale un programme cinématographique reflétant le dynamisme du cinéma italien contemporain. La salle de l’Ismac projette trois longs métrages en première marocaine.

Il s’agit de “Ciao bambino” du réalisateur Edgardo Pistone, “Delta” et “La città proibita”, montés par l’expert Di Stefano.

L’Ismac accueillera, en outre, deux mater classes, la première sur la réalisation et le scénario, animée jeudi par Edgardo Pistone, et la deuxième sur le montage par Di Stefano.

La 4ème édition du Festival se clôturera, vendredi par des projections à l’Ismac de films cinématographiques de films italiens connus ouvertes au public.