Le pétrolier « fantôme » Deyna dérouté vers les côtes françaises

La marine française a intercepté vendredi au sud des Baléares le Deyna, un pétrolier de la « flotte fantôme » russe, marquant la troisième opération de ce type visant à faire respecter les sanctions liées à la guerre en Ukraine.

Le bâtiment de 250 mètres de long, battant pavillon suspect du Mozambique et en provenance de Mourmansk, a été héliporté par les commandos marine lors d’une opération coordonnée avec le Royaume-Uni. Les vérifications ont confirmé des irrégularités administratives, entraînant le déroutement du navire vers les eaux françaises sous l’autorité du parquet de Marseille. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé sur le réseau X que la France ne laisserait pas ces « profiteurs de guerre » financer l’effort militaire russe en contournant les embargos internationaux.

Cette interception s’inscrit dans une stratégie de traque systématique décidée par l’état-major de la Marine, qui estime à environ un millier le nombre de navires tentant de s’affranchir des sanctions européennes sur le pétrole russe. Le Deyna rejoint ainsi la liste des prises françaises après le Grinch en janvier, dont l’immobilisation s’était soldée par une amende de plusieurs millions d’euros, et le Boracay en septembre dernier.

Actuellement, près de 600 navires sont officiellement ciblés par les sanctions de l’Union européenne. Les autorités françaises soulignent que l’engagement militaire actuel au Moyen-Orient ne détournera pas la vigilance de la Marine nationale en Méditerranée et en Atlantique face aux manœuvres maritimes de Moscou.