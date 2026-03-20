Les pauses cigarette coûteraient plus de 5 milliards d’euros par an aux entreprises en France (Le Monde)

Ces estimations, basées sur le temps consacré à ces pauses par les salariés fumeurs, reste toutefois à relativiser, souligne le quotidien, dans la mesure où une partie de ces interruptions correspond au temps de pause légal prévu par le code du travail.

Au-delà de la question financière, la pause cigarette s’impose comme un sujet croissant de débat au sein des entreprises, entre enjeux de productivité et sentiment d’inéquité entre fumeurs et non-fumeurs. Par ailleurs, le durcissement des règles antitabac, interdisant de fumer dans les locaux professionnels, contraint les salariés à sortir, rendant ces pauses plus visibles et influant sur leur organisation. Dans ce contexte, la gestion des pauses cigarette tend à devenir une problématique de management à part entière, note « Le Monde ».

En France, il n’existe pas de réglementation spécifique encadrant les pauses cigarette, celles-ci relèvant des temps de pause prévus par le Code du travail, qui impose au minimum 20 minutes après six heures de travail consécutives, sans en préciser l’usage.

Fumer durant ces pauses reste toutefois soumis aux règles du Code français de la santé publique, qui interdit la consommation de tabac dans les locaux fermés et collectifs, obligeant généralement les salariés à sortir ou à utiliser des espaces dédiés. Dans ce cadre, l’employeur conserve la possibilité d’organiser et de limiter les pauses, et peut sanctionner les abus, notamment en cas de pauses répétées en dehors du temps autorisé.