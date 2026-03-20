Pedro Sánchez lance un plan d’aide de 80 mesures face au conflit au Moyen-Orient
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a dévoilé vendredi un plan d’aide massif de 5 milliards d’euros comprenant 80 mesures pour protéger les ménages et les secteurs productifs des répercussions économiques de la guerre au Moyen-Orient.
Ce dispositif d’urgence, qualifié par le chef du gouvernement de « plus important bouclier social et économique de l’Union européenne », entrera en vigueur dès ce samedi. Au cœur de ce plan figure une baisse drastique de la fiscalité énergétique : la TVA sur le gaz et les carburants est réduite, permettant une diminution des prix à la pompe allant jusqu’à 30 centimes par litre. Parallèlement, les taxes sur l’électricité sont amputées de 60 %, tandis que les prix de vente du butane et du propane font l’objet d’un plafonnement strict.
Le secteur primaire et les transporteurs bénéficient d’une attention particulière avec une aide directe de 0,20 euro par litre de carburant, complétée par des subventions pour l’achat d’engrais. Sur le plan social, Pedro Sánchez a annoncé un gel temporaire des loyers pour contrer l’inflation immobilière, bien que cette mesure doive encore obtenir l’aval d’un Parlement où le gouvernement ne dispose pas de majorité.
Lors de son allocution, le Premier ministre socialiste a réitéré sa ferme opposition à l’intervention militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qualifiant le conflit d’« illégal ». Il a déploré que l’Espagne doive mobiliser 5 milliards d’euros pour atténuer les effets d’une guerre dont il avait déjà marqué son désengagement en refusant l’accès aux bases militaires espagnoles à l’aviation américaine, une position qui continue de tendre les relations entre Madrid et l’administration de Donald Trump.