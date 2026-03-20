Ukraine : Zelensky exige un calendrier de paix et rejette la fin des sanctions

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé ce vendredi un calendrier précis à Washington pour la reprise des négociations avec la Russie, tout en s’opposant fermement à l’allègement des sanctions contre Moscou.

À la veille d’une rencontre cruciale entre les émissaires de Kiev et les négociateurs américains, le président Zelensky a qualifié de « dangereuse » la récente levée de certaines restrictions économiques visant la Russie. Ce processus diplomatique, interrompu par l’escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient, est au cœur des priorités de l’administration de Donald Trump, qui a fixé l’échéance de juin 2026 pour parvenir à un accord de paix définitif.

Le plan de paix défendu par la Maison-Blanche s’articule autour de plusieurs points de rupture pour Kiev. Il prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat sur les lignes de front actuelles, ce qui reviendrait à une reconnaissance de facto de la souveraineté russe sur la Crimée et une partie du Donbass. Le projet inclut également un plafonnement de l’armée ukrainienne à 600 000 hommes et un engagement de neutralité vis-à-vis de l’OTAN. En contrepartie, Washington propose un retrait progressif des sanctions et la réintégration de la Russie au G8, tout en suggérant l’utilisation d’une partie des actifs russes gelés pour la reconstruction de l’Ukraine.

Alors que Washington multiplie les gestes d’apaisement envers Moscou, notamment via des exemptions temporaires sur les exportations de pétrole pour stabiliser les cours mondiaux, Volodymyr Zelensky maintient ses « lignes rouges ». Kiev refuse toute cession territoriale définitive et exige des garanties de sécurité internationales robustes pour prévenir une future agression, soulignant que l’agresseur ne doit tirer aucun bénéfice politique ou territorial du conflit.