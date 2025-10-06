Le Nobel de médecine décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi

Le Nobel de médecine est décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi pour leurs travaux sur les maladies auto-immunes.

Ils sont récompensés pour leurs « découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique ».

Le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d’or et un chèque de 11 millions de couronnes suédoises (près d’un million d’euros).

« Le prix Nobel de physiologie ou médecine de cette année porte sur la manière dont nous contrôlons notre système immunitaire afin de pouvoir lutter contre tous les microbes imaginables tout en évitant les maladies auto-immunes », a expliqué Marie Wahren-Herlenius, professeure à l’institut Karolinska.

« Le puissant système immunitaire de l’organisme doit être régulé, sinon il risque d’attaquer nos propres organes », souligne le comité Nobel.

Les lauréats ont ainsi « identifié les gardiens du système immunitaire, les cellules T régulatrices, qui empêchent les cellules immunitaires d’attaquer notre propre corps », ajoute-t-il.