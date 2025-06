Le Maroc et l’UE partagent une relation unique et un objectif commun d’approfondir leur partenariat (Commissaire européenne)

Le Maroc et l’Union Européenne partagent une relation unique et un objectif commun d’approfondir leur partenariat, a affirmé, mardi, la Commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica.

‘’Nous partageons une relation unique et un objectif commun : approfondir notre partenariat’’, a écrit la responsable européenne sur son compte X, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’entretien a porté notamment sur l’engagement du Maroc, un partenaire ‘’clé et fiable’’ de l’UE, dans le Nouveau Pacte pour la Méditerranée.

‘’Nous poursuivrons nos échanges lors d’une visite prochainement au Maroc’’, a ajouté Mme Šuica.

Une référence dans la politique de voisinage de l’UE, Rabat et Bruxelles sont liés par un partenariat stratégique construit sur un socle solide de valeurs et de vision.

Il y a lieu de rappeler que les plus hautes instances européennes, à savoir l’ensemble des 27 chefs d’Etat et de gouvernement, la Présidente de la Commission, et le Haut Représentant, avaient réaffirmé, l’’’immense valeur’’ que l’UE accorde au partenariat stratégique avec le Maroc.

Lors du Conseil européen du 17 octobre 2024, les 27 avaient souligné «qu’il est nécessaire de préserver et de continuer à renforcer les relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines du partenariat Maroc-UE».