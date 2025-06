Le SG de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, exprime son plein soutien à la marocanité du Sahara

Le Secrétaire général de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, a exprimé, mardi à Rabat, son soutien indéfectible au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

Cette position a été exprimée dans le procès-verbal conjoint rendu public à l’issue de la rencontre entre le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et M. Kao, qui effectue une visite de travail au Maroc, du 24 au 26 juin.

Dans ce procès-verbal conjoint, les deux parties ont réaffirmé “leur soutien indéfectible aux principes du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), y compris le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États membres de l’ONU, dont les États membres de l’ASEAN et le Maroc, ainsi que la non-ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des différends”.

Cette réunion entre les deux hauts responsables a été également l’occasion de réaffirmer l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et l’ASEAN, qui comprend les 10 pays de l’Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei-Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge), ainsi que de discuter des actions à entreprendre pour renforcer les relations entre le Royaume et ce Groupement régional, tant sur le fond que sur la portée.

Ainsi, M. Kao, qui effectue sa première visite au Royaume et en Afrique, a exprimé sa haute appréciation des actions et de l’engagement du Maroc à renforcer la coopération avec l’ASEAN et ses États membres.

A cet égard, « il s’est félicité de la présence et de l’engagement du Maroc dans diverses structures des régions de l’ASEAN, telles que la Commission du fleuve Mékong (MRC), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), et l’Organisation des Ministres de l’Éducation de l’Asie du Sud-Est (SEAMEO) ».