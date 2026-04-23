L’Ambassade du Maroc en Espagne et le groupe espagnol «Planeta Formation et Universités» viennent de lancer la troisième édition du programme de bourses d’études en faveur des Marocains établis en Espagne, dans le but de soutenir et promouvoir l’accès à l’enseignement supérieur des professionnels et des jeunes marocains.

Le groupe Planeta et l’Ambassade du Maroc à Madrid lancent le 3è programme de bourses d’études aux MRE

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du protocole de coopération signé entre les deux parties en 2023, traduit la volonté commune de soutenir les jeunes talents marocains et de favoriser leur insertion dans le marché du travail, en leur offrant des formations de qualité adaptées aux exigences actuelles.

Ainsi, dans le cadre de l’appel à candidatures 2026-2027, ouvert du 22 avril au 5 juillet 2026, un total de 214 bourses sera proposé pour accéder à des programmes de formation professionnelle (niveaux intermédiaire et supérieur), de licence, de formation continue et de doctorat, couvrant ainsi l’ensemble des cycles de l’enseignement supérieur.

Les étudiants pourront choisir parmi plus de 140 programmes répartis sur 10 domaines de connaissance proposés par les différentes institutions du réseau Planeta Formation et Universités.

La collaboration entre les deux entités prévoit trois types de bourses, couvrant respectivement 100%, 75% et 50% du coût de la formation.

S’agissant des modalités d’accès à ce programme, la sélection des candidats se fera sur la base du dossier académique et, en cas d’égalité, selon l’ordre d’inscription, conformément aux dispositions prévues par le protocole de coopération. Les inscriptions sont à effectuer en ligne via la plateforme dédiée.

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadrice du Royaume du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a souligné que ce partenariat, lancé il y a trois ans, illustre l’engagement constant en faveur de la formation des jeunes talents marocains, relevant que l’éducation constitue un pilier fondamental pour leur avenir et leur réussite professionnelle.

Elle a également mis en avant la dimension stratégique de cette coopération, rappelant la présence du groupe Planeta au Maroc depuis 2017 à travers plusieurs établissements de formation, et annonçant la mise à disposition de 300 bourses supplémentaires, partielles ou complètes, au profit d’étudiants marocains au Royaume.

Mme Benyaich a, en outre, souligné que le Maroc constitue une plateforme régionale pour la formation, notamment au bénéfice des pays africains, saluant les investissements du groupe dans des infrastructures éducatives innovantes, notamment dans le domaine des sciences de la santé et de la digitalisation.

Pour sa part, le directeur général de Planeta Formation et Universités, Carlos Giménez, s’est félicité de la consolidation de ce partenariat et des résultats enregistrés lors des précédentes éditions, mettant en avant l’impact positif de ces programmes sur les parcours académiques et professionnels des bénéficiaires.

Il a également réaffirmé l’engagement du groupe à accompagner les talents marocains et à renforcer sa présence au Maroc, en développant de nouveaux projets éducatifs et en poursuivant ses investissements dans des infrastructures modernes, en coordination avec les autorités marocaines.