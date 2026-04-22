Le Honduras retire sa reconnaissance de la pseudo-RASD

Le Honduras a officialisé ce mercredi 22 avril 2026 sa décision de rompre toute relation diplomatique avec la « pseudo-RASD ». Ce revirement, qui marque la fin d’une instabilité positionnelle de près de quarante ans, illustre la volonté de Tegucigalpa de privilégier ses intérêts stratégiques avec le Maroc au détriment d’héritages idéologiques datant de la Guerre froide.

Le ministère des Affaires étrangères du Honduras a notifié le retrait de sa reconnaissance de l’entité proclamée par le Front Polisario. Cette décision met fin à un cycle de yo-yo diplomatique caractéristique des États dont la position sur le dossier du Sahara suivait jusqu’ici les alternances gouvernementales. Le Honduras avait initialement reconnu la « pseudo-RASD » en 1989, avant de se rétracter en 2000, pour finalement rétablir ses liens avec Tindouf en 2013 sous l’influence de courants politiques marqués par la solidarité idéologique tiers-mondiste.

Sur le plan opérationnel, le soutien du Honduras à la « pseudo-RASD » est toujours resté largement symbolique et nominal. Contrairement aux soutiens logistiques et militaires massifs fournis par des régimes marxistes-léninistes ou des États satellites de l’orbite soviétique durant les années 1980, l’appui hondurien ne s’est jamais traduit par une aide matérielle ou économique substantielle. Cette reconnaissance était devenue, au fil des décennies, un simple marqueur politique de circonstances, vidé de toute substance diplomatique réelle ou d’échanges bilatéraux concrets.

Les raisons de ce revirement définitif s’inscrivent dans une lecture pragmatique des nouveaux équilibres mondiaux. Tegucigalpa justifie désormais son alignement par la nécessité de respecter l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de favoriser des partenariats économiques productifs.

Ce décrochage du Honduras confirme la trajectoire descendante de la courbe des reconnaissances de la « pseudo-RASD », amorcée après l’effondrement du bloc soviétique. À l’instar du Pérou ou de la Bolivie, le Honduras semble avoir acté que la persistance de cette reconnaissance constituait une anomalie diplomatique entravant le développement de relations avec une puissance régionale comme le Maroc. Ce mouvement fragilise davantage les 33 États maintenant encore une reconnaissance d’une entité dépourvue de tout cadre politique cohérent.