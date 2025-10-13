Le gouvernement Lecornu II entre en fonction sous la menace d’une censure

La nouvelle équipe de Sébastien Lecornu, composée de politiques et techniciens, entre en fonction lundi 13 octobre avec l’objectif de faire voter un budget pour 2026 sans se faire censurer par les oppositions.

Le gouvernement se compose de 8 membres de la société civile et de 26 politiques. Mais les six ministres issus de la droite ont été aussitôt exclus du parti Les Républicains, Bruno Retailleau ayant donné pour consigne de ne pas participer au gouvernement.

Les services du Premier ministre Sébastien Lecornu ont demandé aux ministres nommés dimanche soir des passations de pouvoir marquées par la « sobriété », sans presse et sans invités.

Le chef de gouvernement réunira ses nouveaux ministres à Matignon à 14h30.

« Ne déballez pas trop vite vos cartons, la censure arrive », a écrit la cheffe du groupe LFI à l’Assemblée, Mathilde Panot, sur X. De son côté, la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen, a annoncé le dépôt d’une motion de censure dès lundi.

Depuis l’Egypte, Emmanuel Macron a estimé que les ministres nommés « sont à la tâche » pour que « le pays puisse avancer dans l’apaisement, la stabilité, l’exigence ».

Le président de la République a aussi fustigé « les forces politiques (…) qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu » : « Beaucoup de ceux qui ont nourri la division, les spéculations, n’ont pas été au niveau du moment et de ce qu’attendent les Français. »