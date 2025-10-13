Hamas libère les otages israéliens, sommet pour la paix en Egypte

Le Hamas a remis à Israël, lundi 13 octobre, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge les vingt otages vivants devant être libérés.

Eitan Mor, Gali et Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Guy Gilboa-Dalal et Alon Ohelont d’abord été libérés dans un premier groupe. « Avec leur libération et celle à venir ce matin des treize autres otages, la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région », a réagi le président Emmanuel Macron sur X(Nouvelle fenêtre).

Au total, 48 otages israéliens, dont 20 encore vivants, doivent être libérés en vertu d’un accord de cessez-le-feu en place depuis quatre jours.

En échange, l’Etat Hébreux doit libérer 250 « détenus pour des raisons de sécurité » et 1 700 Palestiniens arrêtés à Gaza. Ils ne seront libérés qu’une fois tous les otages reçus, a précisé une porte-parole du Premier ministre israélien.