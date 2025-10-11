Le discours Royal témoigne d’un engagement constant à garantir la justice sociale et territoriale (Politologue américain)

Dans une déclaration à la MAP, M. Lawrence a mis l’accent sur l’importance du discours Royal, notamment le volet relatif au développement territorial, notant que le Souverain a insisté sur le fait que la justice sociale et la lutte contre les inégalités territoriales sont une orientation stratégique qui appelle l’engagement de tous les acteurs, ainsi qu’un enjeu crucial qui doit imprégner les différentes politiques de développement.

Le politologue a également relevé que le Roi a souligné dans son discours qu’il ne devrait y avoir ni antinomie ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, l’objectif étant le développement du pays et l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des Marocains.