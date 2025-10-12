Clôture du « Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup 2025 » avec remise des prix aux riders

La 15ème édition du « Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup 2025 », placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a été clôturée samedi à Dakhla par une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs.

La cérémonie de clôture de cette 15ème édition ainsi que du Championnat national de kitesurf, organisée samedi au Palais des Congrès de Dakhla, a rassemblé une élite de riders internationaux parmi les plus talentueux de cette discipline nautique.

Ont pris part à cette cérémonie le secrétaire général de la Wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Abdelrazak El Kourji, des élus locaux et des partenaires, ainsi que des représentants des instances régionales et des autorités locales.

La cérémonie de clôture de la 15ème édition de ce Championnat World Cup 2025 a été l’occasion de récompenser les athlètes les plus performants et de saluer l’esprit de compétition et de fraternité ayant marqué cette édition, tout en mettant en avant la dynamique impulsée au domaine sportif en tant que levier de développement durable et vecteur de rayonnement international de la ville de Dakhla.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’Association Lagon Dakhla, co-organisatrice du « Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de Kitesurf », Laila Ouachi, a indiqué que cette édition connaît la participation des meilleurs athlètes mondiaux de kitesurf.

Cette 15ème édition est également marquée par la présence d’une équipe nationale marocaine, a-t-elle dit, ajoutant que tous les efforts nécessaires seront déployés pour accompagner les riders marocains et les aider à progresser.

La préparation d’une équipe nationale en vue des Jeux Olympiques constitue un objectif stratégique, a souligné Mme Ouachi, se félicitant des progrès réalisés et de la forte présence marocaine lors de cette édition, marquée par la mise à l’honneur de plusieurs athlètes prometteurs.

Chez les hommes, le titre de cette 15ème édition a été remporté par l’Italien Airton Cozzolino, devant le Brésilien Pedro Matos, tandis que la troisième place est revenue à l’autre Brésilien Sebastian Ribeiro.

Chez les dames, la Française Capucine Delannoy a été sacrée face à la Brésilienne Kesiane Rodrigues. La troisième marche du podium a été occupée par l’autre Brésilienne Serena Luz.

Côté marocain, les riders Ali El Bakkali et Khafi Souleimane ont réalisé une performance remarquable en atteignant les quarts de finale suite à des duels très serrés face à des champions internationaux.

Ali El Bakkali s’est incliné de justesse face à Pedro Matos, tandis que Khafi Souleimane, révélation de cette édition qui a signé un retour impressionnant après une longue absence, a perdu de peu contre Sebastian Ribeiro.

La 15ème édition du Championnat GKA Kite-Surf World Cup a réuni les 40 meilleurs champions du monde issus de 14 pays.

Cette édition vient confirmer le statut de Dakhla en tant que destination sportive mondiale par excellence et étape incontournable du circuit international du kitesurf.