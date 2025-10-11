Le discours royal au Parlement trace une voie stratégique vers une plus grande justice sociale et territoriale (Think Tank américain)

Le discours prononcé, vendredi, par le Roi Mohammed VI au Parlement trace une voie stratégique vers une plus grande justice sociale et territoriale au profit de l’ensemble des Marocains, a souligné le président du Think Tank américain Global Policy Institute, Paolo von Schirach.

Il s’agit d’un discours « très important » qui met l’accent sur la nécessité de l’adhésion et de l’engagement de tout un chacun pour répondre avec célérité aux besoins et attentes de l’ensemble des citoyens, notamment les habitants du monde rural et les jeunes générations, a relevé M. von Schirach dans une déclaration à la MAP.

Il a ainsi fait observer que le diptyque justice sociale et lutte contre les inégalités territoriales constitue pour le Roi une véritable orientation stratégique qui requiert la mobilisation de tous les acteurs, ainsi qu’un enjeu crucial qui doit imprégner les différentes politiques de développement du Royaume.

Et d’ajouter que le souverain a aussi insisté dans son discours sur le fait que toute négligence affectant l’efficacité et la rentabilité des investissements publics est inadmissible et exhorté, chacun à son niveau, à lutter contre toute pratique chronophage, énergivore et avide de ressources.