Fès : hommage à des personnalités d’exception en célébration de la journée nationale de la femme marocaine

Parmi les personnes distinguées figurent Mustafa Terrab, PDG de l’Office chérifien des phosphates (OCP), Othman Skalli Housseini, directeur financier de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, Loubna Boutaleb, PDG de l’agence Marchica et de Marchica Med, Nada Es-Sallak, directrice de l’École nationale d’architecture de Fès, ainsi que l’écrivaine Mona Hachem. Des femmes cadres originaires de la région ont également été mises à l’honneur.

À cette occasion, Laila Bennis, présidente de l’Association Baouabate Fès, a souligné que cet événement vise à contribuer à l’épanouissement des femmes marocaines en valorisant les parcours de personnalités pionnières et inspirantes, ayant œuvré de manière significative au développement économique et social du Royaume.

Mme Bennis a également salué les réalisations exceptionnelles accomplies en faveur des femmes marocaines dans tous les domaines, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

Pour sa part, Nada Es-Sallak, directrice de l’École nationale d’architecture de Fès, s’est dite « honorée » par cet hommage. Elle a souligné que la célébration de la Journée nationale de la femme marocaine constitue une occasion de reconnaître le rôle fondamental que joue la femme dans la société, aux côtés de l’homme.

Lors de cette cérémonie, l’accent a été mis sur les avancées majeures réalisées par le Royaume ces dernières années dans divers domaines, notamment en matière de promotion des droits des femmes, grâce à la vision sage du Roi. Les participants ont également souligné l’importante contribution des femmes marocaines aux projets de développement lancés dans le pays, ainsi que la place centrale qu’elles occupent dans la société.