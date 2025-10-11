Les Gabonais aux urnes pour le second tour des législatives

Au premier tour, le parti présidentiel, l’Union démocratique des Bâtisseurs (UDB), fondé le 5 juillet dernier par le président Brice Oligui Nguema, avait remporté 55 des 145 sièges à l’Assemblée nationale, alors qu’un total de 76 sièges restent à pourvoir.

Le premier tour des élections législatives couplées aux locales a eu lieu le 27 septembre dernier.

Selon les autorités gabonaises, une série de mesures ont été prises afin de garantir la transparence et de sécuriser l’organisation du second tour des législatives après quelques irrégularités enregistrées lors du premier tour.

Il s’agit notamment de la mise en place d’un dispositif de régulation des électeurs et d’un contrôle renforcé des procurations à l’entrée des bureaux de vote, de la présence des observateurs tout au long du scrutin et de la facilitation de la couverture médiatique du dépouillement public.

Selon les résultats provisoires publiés mardi par le ministère de l’Intérieur, l’UDB, parti au pouvoir, est arrivé en tête des élections locales après avoir remporté la majorité des sièges dans les grandes communes du pays.