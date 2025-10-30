L’Assemblée nationale adopte la résolution pour abroger l’accord franco-algérien de 1968

L’Assemblée nationale française ont adopté ce jeudi pour la première fois de leur histoire un texte du Rassemblement national (RN) qui vise à abroger l’accord franco-algérien de 1968.

La proposition de résolution, inscrite à l’ordre du jour par le RN, a été adoptée à une voix près, par 185 voix contre 184, avec l’appui des groupes LR et Horizons.

Un texte non contraignant mais à la portée hautement symbolique, la revendication étant partagée par d’autres groupes.

« C’est une journée qu’on peut qualifier d’historique pour le RN », s’est félicitée la cheffe des députés d’extrême droite, Marine Le Pen, soulignant qu’il s’agissait du premier texte de son parti approuvé par l’Assemblée, en dépit des oppositions de la gauche, des macronistes et du gouvernement.

Les députés RN exigent, avec ce texte, l’abrogation de ces accords qui offrent aux Algériens des clauses spécifiques en matière d’immigration et de séjour en France.

