L’Assemblée nationale adopte la résolution pour abroger l’accord franco-algérien de 1968

L’Assemblée nationale française ont adopté ce jeudi pour la première fois de leur histoire un texte du Rassemblement national (RN) qui vise à abroger l’accord franco-algérien de 1968.

La proposition de résolution, inscrite à l’ordre du jour par le RN, a été adoptée à une voix près, par 185 voix contre 184, avec l’appui des groupes LR et Horizons.

Un texte non contraignant mais à la portée hautement symbolique, la revendication étant partagée par d’autres groupes.