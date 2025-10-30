L’Algérie offre son pétrole à Chevron

À Alger, le PDG de la Sonatrach Rachid Hachichi a reçu une délégation de Chevron conduite par Joe Cook, vice-président au développement des affaires, pour progresser sur l’accord-cadre de 2024 relatif aux ressources pétrolières et gazières dans les bassins d’Ahnet et de Berkine.

La rencontre entre Sonatrach, entreprise nationale algérienne des hydrocarbures, et Chevron, géant américain présent dans plus de 180 pays, s’est déroulée en présence de cadres dirigeants des deux entreprises. Les échanges ont porté sur la matérialisation des relations de coopération, notamment dans l’amont pétrolier et gazier, conformément au protocole d’accord signé le 13 juin 2024. Cet accord a pour objectif d’accorder à Chevrol l’exploitation des ressources algériennes situées dans les bassins stratégiques d’Ahnet et de Berkine, qui constituent une part importante des réserves du pays.

Cette rencontre intervient dans un contexte international tendu, avec un vote crucial au Conseil de sécurité de l’ONU sur le renouvellement du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), qui expire le 31 octobre 2025. Ce vote, initialement programmé jeudi 30 octobre au matin, concerne un projet de résolution lié au plan d’autonomie marocain en ce qui concerne ses provinces du sud.

Le vote a été reporté au vendredi 31 octobre à la demande de l’Algérie pour se concentrer sur la crise au Soudan, où une guerre civile depuis avril 2023 entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide a fait plus de 20 000 morts, des millions de déplacés et une famine imminente pour 25 millions de personnes. Le 28 octobre, les membres du Conseil de sécurité avaient déjà tenu des consultations à huis clos sur la MINURSO, à la demande de l’Algérie, « partie non prenante », afin de passer en revue les négociations en cours.