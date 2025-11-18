La Jordanie rétablit la conscription militaire obligatoire en 2026

La Jordanie a voté une loi rétablissant la conscription militaire obligatoire pour les hommes à partir de février 2026, 35 ans après sa suspension en 1991, afin de renforcer la préparation nationale face aux tensions régionales.

Le Parlement jordanien a approuvé à l’unanimité une loi rétablissant le service militaire obligatoire pour les hommes, après plus de 30 ans de suspension. Annoncée en août 2025 par le prince héritier Hussein ben Abdallah lors d’une visite à Irbid, cette mesure vise à « préparer les jeunes hommes à être prêts à servir et à défendre le pays » en mettant en place un « Service au Drapeau » qui commencera avec 6 000 recrues nées en 2007, âgées de 18 ans en janvier 2026. Le Premier ministre Jaafar Hassan a précisé que cette loi sera une priorité budgétaire pour 2026, avec une montée en puissance à 10 000 conscrits par an pour englober toutes les catégories.

Le service sera d’une durée d’un an, avec trois mois de formation militaire intensive, sans téléphones portables pour la concentration et le développement personnel, et neuf mois d’insertion professionnelle dans le privé ou le public. Les nouvelles recrues seront payées 100 dinars jordaniens par mois (environ 140 dollars), et des reports seront accordés aux étudiants universitaires, aux élèves ou aux Jordaniens vivant à l’étranger, sur justification. Le programme sera appliqué à tous, y compris aux enfants de ministres et de députés, pour une « justice absolue ».

Cette décision intervient dans un contexte de tensions régionales accrues, suite aux propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en août 2025 sur une « Grande Israël » englobant des territoires jordaniens, syriens et libanais, perçus comme une menace à la sécurité arabe. La Jordanie, signataire d’un traité de paix avec Israël en 1994 et bénéficiaire d’une aide militaire américaine massive, est confrontée à l’instabilité en Syrie, aux craintes concernant la guerre à Gaza et à une crise économique intérieure avec un chômage des jeunes de plus de 40 %. Pour certains observateurs, comme l’analyste jordanien Jamal Al-Shalabi, c’est un message stratégique : ce programme envoie un signal aux alliés occidentaux, démontrant la complexité et le danger de la situation actuelle avec Israël, tout en communiquant simultanément à Israël que la Jordanie reste préparée à tous les scénarios possibles.

Le retour de la conscription, instaurée en 1976 et supprimée en 1991 (hommes de 18 à 40 ans pour deux ans), avait été rejeté en 2020. Des projets précédents, comme un service pour les 25-29 ans en octobre 2025, cherchaient déjà à mêler hommes et femmes dans l’armée pendant un an, axé sur l’emploi.