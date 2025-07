La Corée projette d’installer une base sur la Lune à l’horizon 2045

Selon l’agence de presse coréenne, la KASA a dévoilé ses projets pour l’avenir de l’exploration spatial coréenne lors d’une audience publique à la Fondation nationale de la recherche coréenne à Daejeon (centre).

Dans le secteur lunaire, la KASA a indiqué qu’elle cherchait à développer des technologies permettant l’alunissage et la mobilité en autonomie, à utiliser des ressources présentes sur la Lune et à construire des infrastructures pour permettre des activités économiques. L’agence prévoit de développer d’ici à 2040 un module lunaire de nouvelle génération pour la logistique, dans le but de bâtir une base économique lunaire à l’horizon 2045.