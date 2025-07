Rabat à l’heure de la 13ème édition du Festival international des arts et de la culture « Été des Oudayas »

Ce festival est organisé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, dans le cadre de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Culture, en coopération avec le Comité national de la musique.

L’artiste marocaine Hayat El Idrissi a ouvert le bal en interprétant un florilège de ses chansons emblématiques. La soirée d’ouverture a été également marquée par un hommage rendu au remarquable parcours de cette artiste emblématique à qui le « Trophée du festival » a été décerné.

Le public a eu rendez-vous par la suite avec une remarquable performance de l’artiste Hyclasse, l’une des voix prometteuses de la scène marocaine, mixant sonorités internationales et marocaines contemporaines.

Acclamé par le public tout au long de son show, l’artiste marocain Hatim Idar a lui aussi enflammé la scène avec un bouquet de ses plus belles chansons.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), Hicham Abkari, a souligné que ce festival s’impose de plus en plus en tant que rendez-vous annuel constant dans l’agenda des festivals d’été du Royaume, indiquant que cette manifestation a connu un développement notable au fil des éditions en termes de programmation, de prix et de qualité d’organisation.

Dans une déclaration similaire, la directrice du festival, présidente du Comité national de la musique, Ouafaa Bennani, a affirmé que cet événement culturel, dans sa 13ème édition, reflète la diversité du paysage musical marocain, ajoutant que les organisateurs veillent, chaque année, à s’ouvrir sur les jeunes talents et les nouveaux styles, tout en accordant une attention particulière aux pionniers.

Le Festival international des arts et de la culture « Été des Oudayas », qui se poursuit jusqu’au 31 juillet avec une programmation riche et variée, continue ainsi de s’affirmer en tant que manifestation culturelle et artistique ouverte sur des expressions musicales diversifiées alliant identité, authenticité et universalité.