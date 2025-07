Le Cambodge et la Thaïlande concluent un cessez-le-feu immédiat

Cet accord a été obtenu à l’issue de pourparlers de médiation organisés par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. La rencontre a eu lieu à Putrajaya, la capitale administrative de la Malaisie, et a réuni le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le Premier ministre thaïlandais par intérim Phumtham Wechayachai, en présence des ambassadeurs de la Chine et des États-Unis.

« C’est une première étape essentielle vers la désescalade et le rétablissement de la paix et de la sécurité », indique le communiqué conjoint publié à l’issue des discussions, précisant que le cessez-le-feu entrera en vigueur lundi à minuit (17h00 GMT).

Les deux pays ont également convenu d’un calendrier précis pour consolider cette trêve. Une réunion des commandants régionaux des deux armées se tiendra dès mardi à 07h00 locale (lundi à 23h00 GMT). En cas d’accord, une rencontre impliquant les attachés de défense des deux pays sera organisée sous l’égide de la Malaisie, qui assure cette année la présidence tournante de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Bangkok et Phnom Penh ont également accepté de rétablir leurs canaux de communication directe entre leurs Premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et ministres de la Défense.

Lors de la conférence de presse sanctionnant les pourparlers, M. Manet a salué une « très bonne réunion », remerciant le Premier ministre malaisien pour son rôle de médiateur, ainsi que le président américain Donald Trump et les dirigeants chinois pour leur soutien.

De son côté, M. Phumtham a exprimé sa gratitude envers les parties impliquées, soulignant que la Thaïlande s’engageait dans ce cessez-le-feu « avec l’assurance qu’il sera mis en œuvre avec succès et de bonne foi par les deux parties ».

La Malaisie s’est déclarée prête à coordonner une équipe d’observateurs pour garantir la mise en œuvre effective du cessez-le-feu.

Les affrontements qui ont éclaté jeudi dernier ont officiellement fait 23 morts côté thaïlandais, dont neuf soldats, et 13 morts, dont cinq militaires, côté cambodgien. Plus de 138.000 Thaïlandais ont évacué les zones à risque, d’après Bangkok, et plus de 140.000 Cambodgiens ont fait de même, selon Phnom Penh.