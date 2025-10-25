La Cnuced 16 s’achève sur l’adoption du « Consensus de Genève »

Avec plus de 170 délégations, dont 80 ministres et vice-ministres du commerce et de l’économie, ainsi qu’une forte participation du secteur privé et des pays en développement, la conférence a enregistré la plus large affluence de son histoire.

Les discussions, réparties sur une quarantaine de sessions de haut niveau et une vingtaine de panels d’experts, ont exploré des solutions concrètes pour renforcer le commerce, attirer les investissements, consolider les chaînes d’approvisionnement, soutenir la transition numérique et traiter la question de la dette des pays vulnérables.

Le Consensus de Genève réaffirme l’attachement des 195 États membres à un système commercial multilatéral ouvert, équitable et fondé sur des règles, tout en traçant une feuille de route pour un développement plus inclusif. Les participants ont mis l’accent sur la promotion du commerce des services, la relance de l’investissement productif, le renforcement des capacités numériques et la création d’un Forum des emprunteurs destiné à faire entendre la voix des pays en développement dans les discussions internationales sur la dette.

La conférence a en outre été marquée par plusieurs annonces majeures : la tenue du 2e Forum mondial sur les chaînes d’approvisionnement en 2026 en Arabie Saoudite, un appui de 4 millions de francs suisses du gouvernement helvétique pour renforcer les travaux de la CNUCED sur le commerce électronique et l’économie numérique, ainsi que la désignation du Qatar comme hôte du 9e Forum mondial de l’investissement la même année.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué le rôle « vital » de la CNUCED dans l’appui aux pays en développement pour tirer parti du commerce et de l’investissement en faveur d’un développement équitable.

Clôturant les travaux, la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, a qualifié cette conférence de « moment de renouveau » pour l’organisation, soulignant que « c’est cela, le multilatéralisme : pas parfait, pas facile, mais possible. Toujours possible ».