Kuala Lumpur : nouveau round de pourparlers sino-américains pour apaiser les tensions commerciales

Les discussions portent sur les restrictions chinoises à l’exportation de terres rares – des minerais stratégiques indispensables à la production de batteries, d’éoliennes ou de semi-conducteurs – et sur la menace américaine d’imposer de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 100 % sur les produits chinois dès le 1er novembre. Ces mesures risquent de replonger les échanges bilatéraux dans une spirale de représailles tarifaires comparable à celle observée en 2018-2019.

Les tensions se sont accrues début octobre, lorsque Beijing a imposé des licences obligatoires pour l’exportation de terres rares et de technologies connexes, en réponse à l’élargissement par Washington de sa liste noire d’entreprises chinoises. Les États-Unis ont dénoncé une « attaque contre les chaînes d’approvisionnement mondiales », tandis que Beijing a justifié sa décision par la nécessité de « protéger ses intérêts stratégiques nationaux ».

L’objectif de la rencontre de Kuala Lumpur est de rétablir la trêve fragile conclue au printemps, qui avait permis de réduire les droits de douane et de relancer partiellement les échanges commerciaux, notamment dans le secteur agricole.

Un compromis ouvrirait la voie à une rencontre Trump–Xi en marge du sommet de l’APEC à Séoul, jeudi prochain, où pourraient être abordées des concessions réciproques sur les taxes, les contrôles technologiques et les achats de produits américains, notamment le soja.

Selon plusieurs experts, la tenue de ces discussions marque un effort mutuel pour maintenir le dialogue ouvert malgré une méfiance persistante. « Le sommet bilatéral ne pourra se tenir que si les deux parties s’accordent sur un retour à la trêve commerciale de l’été », estime Josh Lipsky, du think-tank Atlantic Council.

Les autorités malaisiennes n’ont fourni aucun détail sur le contenu des discussions, qui se déroulent à huis clos. Donald Trump doit arriver dimanche à Kuala Lumpur, avant de se rendre à Séoul pour le sommet de l’APEC, où son tête-à-tête avec Xi Jinping pourrait constituer un tournant dans la relation économique sino-américaine.