La CAF et le Comité d’Organisation Local lancent les offres d’hospitalité et la deuxième phase de vente des billets pour la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025

La CAF et le Comité d’Organisation Local lancent la deuxième phase de vente des billets

À partir du samedi 25 octobre 2025, les passionnés de football auront une nouvelle opportunité d’obtenir leur place pour le plus grand rendez-vous du football africain.

Dès 10h00 (heure du Maroc) / 09h00 GMT, les offres d’hospitalité seront disponibles sur le site hospitality.cafonline.com, permettant aux fans de vivre des expériences exclusives les jours de match avec des sièges premium et des prestations haut de gamme.

Le lancement de la deuxième phase de vente des billets suivra à 14h00 (heure du Maroc) / 13h00 GMT, offrant aux supporters une nouvelle chance d’assister à la compétition la plus prestigieuse du continent.

Durant cette phase, la CAF et le Comité d’Organisation Local (LOC) mettront en vente un tiers supplémentaire de la capacité totale des stades, afin de répondre à une demande mondiale exceptionnelle.

Lors de la première phase, des fans issus de 135 pays ont déjà réservé leurs places via la plateforme officielle de billetterie tickets.cafonline.com, témoignant de l’intérêt planétaire pour cette édition historique de la CAN.

Ventes record et engouement mondial

En seulement trois jours, plus de 250 000 billets ont été écoulés, établissant un nouveau record pour la CAF et la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies.

Cette première phase représentait un tiers de la capacité totale des stades, et les achats provenaient de 135 nations différentes, illustrant la fierté continentale et l’attractivité internationale de la compétition.

Fan ID : un accès fluide et sécurisé pour tous les supporters

La CAF rappelle que le Fan ID est obligatoire pour l’achat de billets. Ce sésame peut être obtenu via l’application Yalla, disponible sur Google Play et l’App Store (www.yallamorocco.ma).

Ce système innovant simplifie le parcours des fans, depuis l’entrée dans les stades et les fan zones jusqu’à la facilitation des visas pour les visiteurs internationaux, garantissant ainsi une expérience fluide et sécurisée.

Les supporters sont encouragés à finaliser leur inscription Fan ID dès maintenant afin de bénéficier d’un accès plus rapide dès l’ouverture de la deuxième phase.

Comment obtenir votre Fan ID