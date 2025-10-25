Championnats du Monde de Taekwondo: le Tunisien Jendoubi remporte la médaille d’or dans la catégorie des – 63 kg

Le Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi a remporté la médaille d’or dans la catégorie des – 63 kg lors des Championnats du Monde de Taekwondo en Chine, après sa victoire en finale contre l’Iranien Ali Haj Mousaei.

Jendoubi s’était qualifié pour la finale sans passer par les demies suite à la victoire du Jordanien Mahmoud Al-Taraira sur le joueur chinois en quart de finale, par décision médicale, après avoir reçu un coup illégal.

Conformément aux règlements de la Fédération Mondiale de Taekwondo (WT), le joueur déclaré vainqueur par décision médicale est exempté du combat suivant pour préserver sa santé.

Mohamed Khalil Jendoubi compte à son palmarès deux médailles olympiques dans la catégorie des moins de 58 kg : une médaille d’argent aux Jeux de Tokyo 2020 (reportés à 2021) et une médaille de bronze aux Jeux de Paris 2024.