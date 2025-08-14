Interception, avec la collaboration du Maroc, d’un navire à l’ouest des Canaries transportant trois tonnes de cocaïne

L’opération a bénéficié de la collaboration internationale des services de police du Maroc, de France, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Portugal, ainsi que du Centre de renseignement sur le terrorisme et le crime organisé (CITCO) et du Centre d’analyse contre le trafic de drogue dans l’Atlantique (MAOC-N), indique la Direction adjointe de la surveillance douanière (DAVA) espagnole dans un communiqué.

Depuis l’été 2024, ce navire était soupçonné d’être utilisé pour le trafic international à grande échelle de stupéfiants et, grâce à la coopération internationale, il a pu être intercepté, rappelle la DAVA, notant que les cinq membres d’équipage à bord du navire battant pavillon camerounais ont été arrêtés.

L’opération a été menée dans le cadre d’une affaire instruite par la Direction de la recherche et du renseignement douanier (DNRED), en collaboration avec les autorités marocaines, sur le groupe criminel qui opérait avec ce navire.

Cette affaire était liée à l’enquête menée en Espagne par le Service de surveillance douanière de l’Agence fiscale et la Garde civile, qui enquêtait sur le « Sky White » en tant que navire ravitailleur chargé de livrer des stupéfiants à d’autres navires plus petits dans des zones proches des iles Canaries ou de la péninsule ibérique.

L’enquête a bénéficié du soutien des services de police du Royaume-Uni (NCA), des États-Unis (DEA) et du Portugal (Police judiciaire), coordonnés par le CITCO et le Centre d’analyse contre le trafic de drogue dans l’Atlantique.

Avec le soutien des forces armées espagnoles, un dispositif d’abordage a été mis en place sur le navire dans les eaux internationales à l’ouest des îles Canaries, relève le communiqué, ajoutant que l’opération a été menée depuis un navire de la marine par des membres de l’unité spéciale d’intervention de la Garde civile.

À bord du navire, un remorqueur de 22 mètres de long, environ 3.000 kilos de cocaïne ont été découverts, dissimulés à l’intérieur de sa structure. Le navire était dans un état déplorable pour la navigation, avec de graves lacunes en matière de sécurité qui représentaient un risque sérieux pour l’équipage, composé de quatre personnes originaires du Bangladesh et d’une personne originaire du Venezuela, qui ont été arrêtées comme auteurs présumés d’un délit de trafic de drogue.

L’opération s’est achevée avec l’arrivée du navire de la marine à Tenerife pour le déchargement de la drogue et la mise en détention provisoire des personnes arrêtées.

Le succès de ce type d’opérations est le fruit d’une collaboration entre des organismes spécialisés dans la coopération en matière de renseignement criminel au niveau national, européen ou international, tels que le CITCO ou le MAOC-N, et les différents corps de police et douaniers espagnols et français, ainsi que du soutien sans faille des autorités marocaines, conclut le communiqué.