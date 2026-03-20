GITEX 2026: le Maroc teste sa capacité à convertir des acquis réels en levier de compétitivité

Tenu à Marrakech sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI du 7 au 9 avril 2026,, GITEX Africa Morocco n’est plus, pour le Maroc, un lieu de découverte. C’est devenu un test de cohérence. Le Royaume n’y vient plus pour constater l’accélération technologique du monde, mais pour mesurer sa propre capacité à convertir des acquis réels en levier de compétitivité.

Avec Digital Morocco 2030, l’orientation est désormais posée : le numérique doit cesser d’être un registre de modernisation déclarative pour devenir un instrument de transformation économique et administrative.

Le pays aborde cette séquence avec une base déjà constituée. L’équipement des ménages, la diffusion du smartphone et la généralisation de l’accès à Internet montrent que le numérique s’est installé dans les usages. Le sujet n’est donc plus l’entrée dans le digital. Il est le passage d’un usage diffus à une création de valeur plus structurée. C’est là que commence la vraie question économique : comment transformer une présence massive des outils en gains de productivité, en capacité d’innovation et en efficacité institutionnelle.

Dans cette lecture, Benguerir occupe une place centrale. Autour de l’UM6P, plusieurs éléments décisifs sont déjà réunis : AI Movement, le College of Computing et le supercalculateur Toubkal. Cet ensemble donne au Maroc un point d’appui identifiable dans l’intelligence artificielle, la formation avancée et le calcul de haute performance. Le constat est important, car il change la nature du débat. Le Maroc n’en est plus à chercher un ancrage. Il en possède un. La question est désormais de savoir si cet ancrage peut produire un effet d’entraînement au-delà de son périmètre immédiat.

Les projets engagés confirment cette montée en charge. Supercomputing Africa 2025 a donné à Benguerir une visibilité continentale sur le calcul intensif. Le joint AI Lab entre l’UM6P et Syensqo a ouvert un lien concret entre recherche et applications industrielles. Les premières initiatives autour du cloud local et de la souveraineté des infrastructures complètent ce mouvement.

Ces avancées comptent. Mais elles mettent aussi en lumière la limite actuelle : le Maroc progresse dans l’accumulation de briques, plus vite qu’il ne progresse dans leur articulation. Le Maroc dispose déjà d’un écosystème. Il ne dispose pas encore d’une chaîne de valeur pleinement lisible.

Le même constat vaut pour la formation. Le supérieur marocain a atteint une masse critique, et les programmes d’initiation au numérique se diffusent plus tôt dans les parcours. Le capital humain s’élargit. C’est un acquis. Mais, sur le plan économique, un capital ne vaut réellement que lorsqu’il est orienté.

La question n’est donc pas seulement celle du nombre d’étudiants, d’enseignants formés ou d’initiatives lancées. Elle est celle de la continuité entre l’apprentissage, la spécialisation, l’emploi, l’entrepreneuriat et l’usage productif. Sans cette continuité, la compétence reste un stock. Elle ne devient pas encore une force organisée.

Dans ce paysage, Amal El Fallah Seghrouchni apporte au dossier marocain une crédibilité scientifique identifiable. Son parcours en intelligence artificielle distribuée et sa présence dans des espaces internationaux de recherche donnent de la densité à la parole publique sur ces sujets. Cet atout est réel. Mais il ne dispense pas du critère décisif. Dans les secteurs technologiques, la qualité des profils ne vaut que si elle se traduit en arbitrages clairs, en priorités assumées et en résultats observables. La crédibilité du pilotage ne se juge pas à son niveau académique ; elle se juge à sa capacité à produire de la cohérence.

Cette exigence devient plus forte encore quand on replace le Maroc dans l’environnement mondial. Nvidia, Microsoft, Google, AWS, OpenAI ou Mistral AI structurent déjà une grande partie des infrastructures, des modèles et des usages. Dans ce cadre, la question pour le Royaume n’est ni théorique ni symbolique. Elle est pratique : que faut-il intégrer, que faut-il développer localement, que faut-il maîtriser directement, et sur quels segments faut-il réduire la dépendance ? La compétition ne porte plus sur l’accès nominal à la technologie. Elle porte sur la capacité à l’inscrire dans une stratégie d’usage, de production et de positionnement.

C’est à cette aune qu’il faut lire GITEX. Non comme une vitrine supplémentaire, mais comme un révélateur. Le Maroc dispose aujourd’hui d’une stratégie nationale, d’un site structurant, d’infrastructures, de projets, d’un système de formation massif et d’une parole publique mieux armée qu’auparavant. Le sujet n’est donc plus l’existence des briques. Le sujet est la qualité de leur assemblage. Toute l’évaluation sérieuse du moment numérique marocain tient désormais dans cette question simple : le pays saura-t-il relier ses initiatives en système, ou continuera-t-il à les additionner sans leur faire produire tout leur effet ?

Conclusion

Le débat marocain sur le numérique a changé de nature. Il ne porte plus sur l’opportunité d’entrer dans la transformation. Cette entrée a déjà eu lieu. Il porte désormais sur la capacité à ordonner, hiérarchiser et convertir.

Le Maroc dispose d’actifs réels : une stratégie, un site d’ancrage, des infrastructures, des projets industriels, un vivier de compétences et une base d’usage déjà large. Le problème n’est plus l’absence de matière. Il est la mise en cohérence de l’ensemble.

GITEX ne crée pas cette cohérence. Il la met à l’épreuve. Et c’est à ce niveau que le moment numérique marocain doit être jugé : non à la qualité de la vitrine, mais à la capacité à faire système ; non à l’accumulation des initiatives, mais à leur transformation en chaîne de valeur ; non à l’intensité du discours, mais à la preuve d’une capacité d’organisation.