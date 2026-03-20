Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison des intempéries

Les compagnies maritimes Balearia et Africa Morocco Link (AML) ont annulé l’ensemble des traversées prévues au départ de Tarifa durant cette journée, en raison de vents forts et d’une mer agitée affectant la zone du détroit.

Selon l’Autorité portuaire, le port de Tarifa restera fermé tout au long de la journée de vendredi, après une première fermeture intervenue jeudi à partir de 16h00.

Aucun départ de ferry n’est ainsi prévu depuis ce port, tandis que certaines traversées programmées samedi matin ont également été annulées. En revanche, les liaisons maritimes au départ du port d’Algésiras vers Tanger Med se poursuivent normalement, sans perturbations ni retards signalés à ce stade.

L’Agence nationale de météorologie (Aemet) a, par ailleurs, émis une alerte jaune pour forte houle et pluies dans la zone du détroit, avec des vents d’est atteignant entre 50 et 61 km/h, notamment à l’ouest de Tarifa et au sud de Trafalgar.