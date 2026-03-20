France : la réélection d’une maire âgée de 93 ans en Dordogne fait débat sur l’âge en politique

Reconduite pour un nouveau mandat, la nonagénaire, doyenne des maires de France, revendique son engagement et affirme vouloir poursuivre sa mission « tant que la vie le décidera », mettant en avant son attachement à sa commune et à ses administrés, indique la même source.

Si certains habitants saluent son expérience et sa connaissance du terrain, d’autres expriment des réserves quant à sa capacité à assumer ses fonctions sur la durée, relançant le débat sur le renouvellement des responsables locaux, relève la chaine d’information française, qui précise que ce cas singulier illustre les tensions entre continuité et besoin de relève au sein de la vie politique municipale.

En France, il n’existe pas de limite d’âge maximale pour exercer un mandat public, toute personne pouvant être élue et rester en fonction quel que soit son âge, sous réserve d’être en capacité d’assumer ses responsabilités.

En revanche, le Code électoral fixe des conditions d’éligibilité, notamment un âge minimum généralement établi à 18 ans pour la plupart des scrutins, avec quelques exceptions pour certaines fonctions.

Ce cadre repose sur le principe selon lequel il appartient aux électeurs de choisir librement leurs représentants, sans restriction liée à un âge plafond.

Le scrutin de dimanche dernier a également porté aux manettes de Saint-Béat-Lez, une commune de 385 habitants en Occitanie, la plus jeune maire de France, Charlotte Perefarres, une étudiante âgée de 21 ans.