Aïd al-Fitr au Maroc et dans la diaspora en France : partage et transmission

Au Maroc comme dans la diaspora marocaine en France, l’Aïd al-Fitr ne se réduit pas à la fin du Ramadan. Fixé au vendredi 20 mars 2026, correspondant au 1er Chaoual 1447, il s’inscrit dans une même temporalité religieuse, partagée entre le Royaume et une partie importante de ses communautés à l’étranger. Au Maroc, cette date a été annoncée par le ministère des Habous ; en France, le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a retenu la même date.

Dès l’aube, l’Aïd commence par une forte symbolique. Les fidèles se dirigent vers les mosquées et les msallah, ces espaces ouverts où la communauté se rassemble pour la grande prière. Avant les visites, avant les repas, avant toute manifestation sociale, il y a ce moment où la foi devient visible. Les takbîrât, repris à l’unisson, installent une atmosphère singulière. La fête ne s’ouvre pas par l’abondance mais par la reconnaissance. La khotba de l’Aïd publiée sur le portail Habous commence précisément par ces formules de glorification.

Dans le cas marocain, cette scène prend une densité particulière. Elle s’inscrit dans le cadre de l’Imarat al-Mouminine, qui donne au rite une profondeur institutionnelle et symbolique. L’annonce officielle précise que le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accomplit la prière de l’Aïd Al-Fitr à la mosquée Ahl Fès à Rabat. La prière devient alors plus qu’un rite : un moment où la communauté se reconnaît dans une même ferveur spirituelle, une même continuité et une même cohésion nationale.

Mais cette élévation ne précède pas tout. Avant la prière, un autre geste s’impose : la zakat al-fitr. Au Maroc, le Conseil supérieur des oulémas en a fixé le montant pour 1447/2026 à 25 dirhams par personne, avec possibilité de donner davantage. En France, le CFCM a retenu 9 euros. Au-delà des montants, l’essentiel est dans l’ordre du rite : cette aumône doit être versée avant la prière, afin que personne ne soit laissé à l’écart de la joie commune.

C’est ici que se révèle la structure profonde de l’Aïd : invocation, don, prière, rencontre. Cette séquence n’est pas un enchaînement formel, mais une pédagogie. Le Ramadan a exercé l’âme à la retenue ; l’Aïd vient éprouver ce que cette discipline a produit. A-t-elle renforcé le sens du lien ? A-t-elle rendu plus attentif à autrui ? A-t-elle transformé la foi en responsabilité visible ? La fête ne rompt pas avec le mois écoulé ; elle en vérifie la portée.

Après la prière et le sermon, le mouvement se déplace vers le social. Les familles se visitent, les proches se retrouvent, les aînés sont honorés. Mais au Maroc, ce moment dépasse la convivialité. Il devient un temps de réconciliation. Des tensions s’apaisent, des distances se réduisent, des relations se reconnectent. La spiritualité du Ramadan se prolonge dans la capacité à réparer. L’Aïd ne se contente pas de célébrer ; il restaure le lien.

La force du rite tient à cette cohérence. Il ne sépare pas le spirituel du social. Il organise un passage : de l’adoration à la solidarité, de la solidarité à la communauté, de la communauté à la réparation. C’est en cela qu’il produit du commun.

Cette logique se prolonge naturellement dans la diaspora marocaine. En France comme ailleurs, la prière collective du matin, la zakat al-fitr, les visites, les appels et les gestes de pardon permettent de reconstituer un espace de cohésion dans des contextes d’émigration. Loin du Maroc, le rite ne s’affaiblit pas ; il se resserre autour de ses fonctions essentielles : rassembler, transmettre, maintenir le lien. Le fait que le Maroc et le CFCM aient retenu la même date en 2026 renforce encore cette continuité symbolique.

Pour les Marocains de l’étranger, l’Aïd devient souvent un moment de transmission. Les enfants y apprennent, par les gestes plus que par les discours, une manière marocaine d’habiter la foi : dignité de la prière, centralité du don, importance des visites, valeur du pardon. Le rite devient mémoire active. Il relie des individus dispersés à un même horizon.

Ainsi compris, l’Aïd al-Fitr apparaît comme une scène condensée du modèle marocain. Il articule la gratitude, la solidarité et la cohésion sans les dissocier. Il relie le spirituel au social, le territoire à sa diaspora, le rite à la responsabilité.

Au fond, l’Aïd dit une chose simple : une société ne tient pas seulement par ses institutions, mais aussi par sa capacité à remercier, à partager, à réparer ses liens et à transmettre un sens commun.

Au Maroc comme dans la diaspora en France, l’Aïd al-Fitr reste ce moment où la foi devient lien, et où le lien devient force collective.