Détroit d’Ormuz : Emmanuel Macron propose une mission sous l’égide de l’ONU
Le président français Emmanuel Macron a proposé jeudi à Bruxelles la création d’un « cadre onusien » pour sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz après la fin des hostilités actuelles au Moyen-Orient.
S’exprimant à l’issue d’un sommet européen, le chef de l’État a annoncé avoir entamé une « démarche exploratoire » auprès du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ainsi que de partenaires stratégiques comme l’Inde. L’objectif est de tester l’opportunité d’une mission internationale sous l’égide du Conseil de sécurité pour garantir la libre circulation dans cette artère vitale du commerce mondial, actuellement bloquée par l’Iran.
La France se dit prête à assumer la responsabilité d’un système d’escorte des navires civils, à condition que cette mission ne soit pas une opération de « vive force ». Emmanuel Macron a fermement exclu toute participation française à une ouverture par la force du détroit tant que les bombardements et les opérations de guerre sont en cours dans la région. Cette position marque une distinction nette avec l’approche plus offensive prônée par l’administration américaine de Donald Trump.
Cette proposition intervient alors que plusieurs nations européennes et le Japon ont manifesté leur intérêt pour une contribution à la sécurité maritime, une fois les tensions apaisées. Le président français espère que ce cadre multilatéral permettra de stabiliser durablement la zone sans entraîner les puissances alliées dans un conflit frontal avec Téhéran.