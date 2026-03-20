Salvador : vers la prison à vie pour les mineurs auteurs de crimes graves

Le gouvernement du Salvador a proposé jeudi une réforme législative visant à instaurer la réclusion à perpétuité pour les mineurs reconnus coupables de meurtre ou de viol.

Cette initiative, portée par le ministre de la Sécurité Gustavo Villatoro, s’inscrit dans le prolongement d’une révision constitutionnelle adoptée plus tôt cette semaine. Jusqu’alors limitée à 60 ans, la peine maximale pourra désormais atteindre la perpétuité pour les profils jugés les plus dangereux, y compris les adolescents. Le gouvernement justifie cette sévérité par la nécessité de briser le cycle de recrutement des organisations criminelles, qui utilisaient jusqu’ici les mineurs comme une « main-d’œuvre » protégée par des peines plus légères.

Le projet de loi sera soumis prochainement au Parlement, où le parti du président Nayib Bukele détient une large majorité. Cette proposition intervient à l’approche du quatrième anniversaire de l’état d’exception en vigueur dans le pays. Si cette politique ultra-sécuritaire a permis une chute historique du taux d’homicide, elle suscite de vives critiques de la part des organisations de défense des droits humains.

Selon les derniers rapports internationaux, plus de 3 000 mineurs ont déjà été interpellés dans le cadre de la lutte contre les gangs au Salvador. L’extension de la prison à vie aux plus jeunes marque une nouvelle étape dans la stratégie de « tolérance zéro » du président Bukele, malgré les alertes concernant les détentions arbitraires et le traitement des enfants au sein du système carcéral.