Benjamin Netanyahu : « L’Iran n’a plus la capacité de produire des missiles »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé ce vendredi 20 mars que l’Iran était en passe d’être « décimé », assurant que Téhéran a perdu ses capacités d’enrichissement d’uranium et de production de missiles après vingt jours de conflit.

Lors d’une conférence de presse, le chef du gouvernement israélien a dressé un bilan optimiste de l’offensive lancée le 28 février en coordination avec les États-Unis. Selon lui, l’arsenal stratégique iranien est fortement amoindri et des « fissures » apparaissent au sein du haut commandement de la République islamique. Benjamin Netanyahu a prédit une fin de guerre plus rapide que prévu, tout en confirmant qu’Israël suspendait temporairement ses frappes sur les sites gaziers à la demande de Donald Trump, après l’attaque isolée menée par Tsahal contre le gisement de South Pars.

Sur le terrain économique, le conflit provoque une onde de choc mondiale. Le baril de pétrole a franchi la barre des 100 dollars et le gaz européen s’est envolé de 35 % suite aux frappes massives contre les infrastructures énergétiques du Golfe. Les sites de production au Qatar, au Koweït et en Arabie saoudite ont été touchés par des drones et missiles iraniens en représailles aux attaques contre leurs propres installations. Téhéran, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a prévenu qu’aucune retenue ne serait observée si ses infrastructures étaient de nouveau visées.

Face à cette escalade, la communauté internationale tente d’organiser la riposte et la stabilisation des marchés. Réunis à Bruxelles, les dirigeants européens appellent à un « moratoire » sur les frappes énergétiques. Parallèlement, plusieurs puissances, dont la France et le Japon, se disent prêtes à contribuer à la sécurisation du détroit d’Ormuz, toujours bloqué par l’Iran. Washington envisage de son côté de libérer du pétrole iranien stocké en mer pour freiner la flambée des prix, alors que de nouvelles explosions ont été signalées au-dessus de Jérusalem cette nuit.