Sommet européen : des mesures à court terme pour contenir les prix de l’énergie

Ce mécanisme, qui fixe un prix sur les émissions de CO2 pour les grandes installations industrielles et le secteur de l’énergie, a déjà permis de réduire la dépendance de l’Europe aux énergies fossiles importées, mais une modernisation est jugée nécessaire, notamment pour prolonger au-delà de 2035 les quotas gratuits alloués à certaines industries.

La Commission a également annoncé la création d’un fonds d’investissement de 30 milliards d’euros, financé par les revenus des quotas carbone, destiné à soutenir rapidement des projets de décarbonation industrielle, avec un accès garanti pour les Etats membres les moins riches. Par ailleurs, des aides d’Etat pourraient être utilisées pour limiter l’impact du coût des carburants sur la production d’électricité, sous réserve de préserver la concurrence.

D’autres mesures sont en préparation pour protéger les industries à forte intensité énergétique des frais de réseaux, représentant 18 % du prix moyen de l’électricité, et pour rééquilibrer taxes et redevances, afin que l’électricité soit moins taxée que le gaz dans tous les pays. « Plus on a recours aux énergies renouvelables et au nucléaire, plus les prix baissent, car ces sources d’énergie sont produites localement et ne sont pas soumises à la volatilité. L’inverse est également vrai », a rappelé Ursula von der Leyen.

La guerre actuelle au Moyen-Orient a accentué les tensions sur les marchés de l’énergie, rendant urgente une action au niveau européen.