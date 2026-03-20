Corée du Sud : les mariages atteignent leur niveau le plus élevé depuis 2018

Les statistiques sur les mariages et les divorces en Corée du Sud révèlent des tendances significatives. En 2025, le nombre de mariages a atteint environ 240 000, marquant une augmentation de 8,1 % par rapport à 2024. Ce chiffre représente le niveau le plus élevé en sept ans, après un déclin continu depuis 2012.

Cette reprise s’explique en grande partie par des unions qui avaient été reportées pendant la pandémie de Covid-19. En revanche, en 2022, le nombre de mariages avait chuté à un niveau historique bas, avec seulement 191 700 cérémonies, en baisse par rapport à 214 000 en 2021.

Concernant les divorces, leur nombre a diminué pour la sixième année consécutive, atteignant 88 000 en 2025. Les couples divorcés avaient une durée moyenne de vie commune de 17,6 ans, ce qui représente une augmentation de 2,9 ans par rapport à il y a dix ans. L’âge moyen au divorce est de 51 ans pour les hommes et 47,7 ans pour les femmes.

Malgré ces évolutions, la situation démographique de la Corée du Sud reste préoccupante. En 2025, le pays a enregistré 254 500 naissances, soit une hausse de 6,8 % par rapport à l’année précédente. Cependant, le taux de fécondité reste très faible, à seulement 0,80, l’un des plus bas au monde.

Les décès ont atteint 363 400 en 2025, entraînant un déficit naturel de 108 900 personnes et prolongeant le recul démographique pour la sixième année consécutive. Ces chiffres soulignent la nécessité pour les autorités de mettre en place des politiques efficaces pour encourager la natalité et répondre aux défis du vieillissement de la population et de la contraction de la main-d’œuvre.