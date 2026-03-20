Guerre au Moyen-Orient : les Bourses asiatiques dans le rouge

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Les cours du pétrole reculaient vendredi après une séance volatile, tandis que les Bourses asiatiques évoluaient majoritairement dans le rouge, pénalisées par les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient qui en est à sa troisième semaine.

Le baril de Brent perdait 0,4% à 108,19 dollars après avoir brièvement atteint 119 dollars jeudi. Le brut américain WTI cédait, quant à lui, 1,2% à 94,40 dollars.

En Asie-Pacifique, Hong Kong perdait 1%, Shanghai 1,2% et Sydney 0,8%. Séoul progressait en revanche de 0,3% et Mumbai de 1%. Tokyo était fermé pour jour férié.

La veille, Wall Street avait terminé en légère baisse, le S&P 500 cédant 0,3% à 6.606,49 points et le Dow Jones 0,4% à 46.021,43 points.

L’or gagnait 1,8% à 4.688,50 dollars l’once et l’argent 1,3% à 72,11 dollars, soutenus par les craintes inflationnistes. Le dollar montait à 158,37 yens, l’euro s’échangeant à 1,1570 dollar.

La guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran soulève de lourdes inquiétudes quant à l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, le détroit d’Ormuz étant désormais quasiment fermé.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a évoqué jeudi un possible allègement des sanctions sur le pétrole iranien pour tenter de desserrer la pression sur les prix.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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