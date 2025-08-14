Le Maroc joue un rôle « central » et « stratégique » dans la lutte contre le trafic de drogues sur la route atlantique (expert espagnol)

L’interception, cette semaine, à l’ouest des Iles Canaries d’un navire qui transportait environ 3.000 kilogrammes de cocaïne, traduit cette étroite coordination entre les services de police du Maroc et de l’Espagne, sans oublier ceux de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Portugal pour la lutte contre le trafic international des stupéfiants, a souligné M. Esparza Machín dans une déclaration à la MAP.

La capacité des services de sécurité marocains à fournir des renseignements stratégiques, à renforcer la coopération avec plusieurs pays et à intervenir sur des dossiers complexes confirme le rôle « stratégique et prépondérant » du Royaume dans la sécurisation des routes maritimes entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, a-t-il soutenu.

Et d’ajouter que la lutte contre le terrorisme, le trafic international de drogues et l’immigration irrégulière est une « responsabilité commune et partagée », qui doit être traitée dans un cadre multilatéral et examinée selon une approche concertée et consensuelle.

Le service de surveillance douanière de l’Agence fiscale et la Garde civile espagnole ont intercepté, mercredi, avec la collaboration des services de sécurité marocains, un navire de type remorqueur nommé « Sky White » avec environ 3.000 kilogrammes de cocaïne à bord, répartis en 80 ballots de différentes tailles.

Selon un communiqué de la Direction adjointe de la surveillance douanière (DAVA) espagnole, l’opération a bénéficié de la collaboration internationale des services de police du Maroc, de France, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Portugal, ainsi que du Centre de renseignement sur le terrorisme et le crime organisé (CITCO) et du Centre d’analyse contre le trafic de drogue dans l’Atlantique (MAOC-N).