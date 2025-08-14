Après la rencontre de l’Alaska, un sommet trilatéral avec Zelensky sera « très important » pour un accord sur l’Ukraine (Trump)

« La seconde rencontre sera très, très importante car ce sera une rencontre où ils concluront un accord. Et je ne veux pas utiliser le terme se partager les choses, mais d’une certaine manière, ce n’est pas un mauvais terme », a déclaré le président américain sur la radio Fox News.

Donald Trump a souligné qu’il y aura du « donnant donnant » en ce qui concerne les frontières et les territoires, estimant à « 25% » le risque d’échec de sa rencontre avec son homologue russe en Alaska.

« Cette rencontre va ouvrir la voie à une autre, mais il y a 25% de chances que cette rencontre (en Alaska) ne soit pas un succès », a-t-il dit.

Mercredi, le président américain a évoqué un « très bon appel » téléphonique avec des dirigeants européens, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour aborder la question du sommet de vendredi.

« Je mettrais un 10 à cet appel très, très cordial », a-t-il dit lors d’une intervention.

La rencontre de l’Alaska doit débuter vendredi vers 19H30 GMT et aura lieu à Anchorage sur la base militaire américaine d’Elmendorf-Richardson, dont l’importance stratégique avait culminé pendant la Guerre froide.