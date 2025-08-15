Mustapha El Ktiri : La récupération d’Oued Eddahab, une étape empreinte des plus nobles valeurs patriotiques

La commémoration du 46e anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab constitue une étape riche en nobles valeurs de patriotisme, a indiqué, jeudi à Dakhla, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Lors d’un meeting organisé à cette occasion, M. El Ktiri a mis en exergue les profondes significations de ce glorieux anniversaire, qui traduit un sentiment d’attachement indéfectible aux composantes de l’identité marocaine authentique, aux constantes nationales immuables et à la défense de la Patrie et de son unité.

La préservation de la mémoire, sa sauvegarde et la garantie de sa continuité constituent une mission essentielle transmise par les générations passées, confiée aux générations présentes et que les générations futures ont la responsabilité de perpétuer et de faire rayonner, a-t-il soutenu.

Après le retour triomphal de feu Mohammed V de l’exil à la mère patrie le 16 novembre 1955 et sa lutte pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, les fils des provinces du Sud s’étaient rendus à Rabat pour renouveler leur serment d’allégeance et réaffirmer leur mobilisation constante en faveur du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, a rappelé M. El Ktiri.

De plus, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération a mis l’accent sur la participation distinguée des fils des provinces du Sud au processus de lutte nationale pour la liberté et l’indépendance dans un esprit de mobilisation constante, citant à cet égard les victoires aussi héroïques qu’impressionnantes contre les forces militaires espagnoles et françaises, en l’occurrence Oum El Achar, Merguala et Souihat en 1956, Rghioua et Oued Safa, en plus des batailles de Ait Baamran en 1957 et Dcheira en 1958, et d’autres batailles restées gravées dans les annales de l’histoire du Maroc.

Feu SM Mohammed V n’avait cessé de réclamer le droit du Royaume à libérer son Sahara, notamment dans Son célèbre discours prononcé le 25 février 1958 à M’hamid El-Ghizlane qui a été décisif quant à la détermination du Maroc à aller de l’avant dans le recouvrement de ses terres spoliées au Sahara, a-t-il ajouté.

Ces efforts inlassables ont été couronnés, d’abord, par le retour de Tarfaya dans le giron de la nation le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969, puis par l’organisation, le 6 novembre 1975, de la glorieuse Marche verte, suivie du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud du Royaume le 28 février 1976.

La récupération d’Oued Eddahab, le 14 août 1979, témoigne, à son tour, de l’ancrage indéfectible des tribus sahraouies dans le socle fondateur de l’identité et de l’unité nationales, a-t-il poursuivi, rappelant que les oulémas, les notables et les chefs de tribus de la province d’Oued Eddahab s’étaient rendus au Palais Royal de Rabat pour présenter à Feu SM le Roi Hassan II leur serment d’allégeance et réaffirmer leurs liens d’attachement indéfectibles au Glorieux Trône Alaouite.

Par cet acte solennel et hautement patriotique, les habitants d’Oued Eddahab ont signifié qu’ils ne braderaient jamais leur identité marocaine, en affirmant leur attachement à la Patrie et à son intégrité territoriale sacrée de Tanger à Lagouira, en dépit des manœuvres des adversaires, a-t-il ajouté.

Cette commémoration, a-t-il poursuivi, constitue l’occasion de réaffirmer la mobilisation constante et la vigilance continue de la Famille de la résistance et de l’Armée de libération, aux côtés de l’ensemble des composantes de la société marocaine, derrière SM le Roi Mohammed VI, pour la préservation de l’unité territoriale et la consolidation des acquis nationaux.

Par ailleurs, cet événement a été marqué par un vibrant hommage rendu à cinq anciens résistants de la province d’Oued Eddahab, en guise de reconnaissance des grands sacrifices qu’ils ont consentis au service de la Nation.

De même, il a été procédé à la remise d’aides financières à 45 bénéficiaires de la Famille de la résistance et l’armée de libération et à des ayants-droit.

Ont notamment pris part à cette rencontre le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, et le gouverneur de la province d’Aousserd, Mohammed Rochdy, ainsi que des personnalités civiles et militaires, des élus et des membres de la famille de la résistance.