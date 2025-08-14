CHAN-2024 : Les Lions de l’Atlas reprennent le chemin de la victoire face à la Zambie (3-1)

L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux a repris le chemin de la victoire, en battant la Zambie sur le score de 3 buts à 1, en match de la quatrième journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), disputé jeudi à Nairobi.

A l’entame du match, la Zambie a montré qu’elle n’est pas venue pour jouer le rôle de figurant, avec une volonté affichée d’ouvrir le score, mais a fait face à des Lions de l’Atlas bien organisés défensivement.

Optant pour des passes rapides pour créer des espaces, les Zambiens ont buté sur une vigilance accrue des éléments nationaux, qui ont stoppé net leurs tentatives et ont repris les choses en main.

Grâce à une pression et une bonne possession du ballon, les éléments nationaux ont failli ouvrir le score par le biais de Youssef Mehri, dont la frappe repoussée par le gardien zambien a été reprise par Marouane Louadni (13e) et par Khalid Aït Ouarkhane deux minutes plus tard (15e).

Campant dans la partie adverse et dominant le jeu de bout en bout, les Lions de l’Atlas ont réussi à concrétiser leur suprématie tactique en ouvrant le score par le biais du capitaine Mohamed Rabie Hrimat (45+2e).

De retour des vestiaires, les protégés de Tarik Sektioui ont poursuivi leur jeu offensif pour creuser l’écart, face à des joueurs zambiens plus rapides en transition.

Les éléments nationaux se sont faits une frayeur après la frappe de Andrew Phiri (60e) déviée en corner par El Mehdi Al Harrar.

Cette montée en puissance de la Zambie a poussé les joueurs de l’équipe nationale à répliquer en creusant l’écart par une réalisation de Oussama Lamlioui (67e), un écart réduit quelques minutes plus tard par Andrew Phiri (70e).

Au temps additionnel, Sabir Bougrine a marqué le but libérateur pour le Maroc (90+5e).

Les interventions musclées des joueurs zambiens ont poussé l’arbitre sénégalais Adalbert Diouf à sortir trois cartons jaunes en seconde période contre Kelvin Mwanza (57e), Mathews Banda (77e) et Kelvin Kampamba (81e).

Cette victoire permet aux Lions de l’Atlas de grimper, provisoirement, à la deuxième place au classement avec 6 points de trois matches.

L’autre match de ce groupe pour le compte de la même journée opposera, en fin d’après-midi, l’Angola à la RD Congo sur la pelouse du stade Kasarani.