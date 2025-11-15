Grosse polémique en France autour de l’installation de marque chinoise Shein à Paris

Depuis l’annonce de l’installation de la marque chinoise de prêt à porter Shein en France, une grosse polémique a éclaté avec l’ouverture de son premier magasin au centre de Paris.

Professionnels du secteur d’habillement et décideurs reprochent à cette marque de fast fashion à petits prix qui cartonne sur internet notamment auprès des jeunes, une concurrence déloyale avec le made in France.

Une vague de protestation a d’ailleurs émaillé l’ouverture du premier magasin de la chaine dans le fameux quartier du Marais à Paris, ce qui a provoqué le report d’ouvertures d’autres enseignes dans l’Hexagone.

« Les inaugurations seront décalées de quelques jours ou quelques semaines afin d’ajuster l’offre et les espaces de vente », a déclaré Frédéric Merlin, président de la Société des Grands Magasins (SGM) et propriétaire du BHV Marais.

Cinq boutiques Shein en région devaient être ouvertes cette semaine, mais la controverse croissante autour du géant chinois de l’ultra-fast fashion en a décidé autrement. Les ouvertures devaient concerner Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges.

Ce report intervient alors que Shein fait face à une pression réglementaire et médiatique intense en France.

Début novembre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) française a signalé à la justice la présence sur le site de l’enseigne de poupées interdites à la vente.

Le gouvernement a ainsi enclenché une procédure de suspension des activités de Shein en France, finalement gelée après le retrait des produits incriminés.

Le groupe avait déjà été sanctionné cet été par une amende de 40 millions d’euros pour manquements à la réglementation commerciale, suivie d’une pénalité complémentaire d’un million d’euros pour non-respect de l’obligation d’information environnementale.

À Paris, l’ouverture le 5 novembre d’une première boutique Shein au BHV Marais, la première du genre dans le monde, a entraîné la défection de plusieurs grandes marques du magasin, dénonçant « une concurrence déloyale et une atteinte à leur image ».