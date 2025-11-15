Coupe du monde 2026: Les Bleus s’offrent un statut de tête de série au tirage au sort

La sélection française est assurée d’être tête de série pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, après sa victoire contre l’Ukraine jeudi dernier au Parc des Princes (4-0).

« Actuellement troisième de la hiérarchie mondiale, la France va occuper une des neuf places de tête de série octroyées par ce biais, en plus des trois pays organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique », souligne L’Equipe.

Ces trois nations, relève le journal sportif, « ne pourront pas croiser la sélection de Didier Deschamps durant la première phase, ce qui est aussi le cas, parmi les équipes déjà qualifiées, de l’Argentine, de l’Angleterre et du Brésil ».

L’Espagne (1re) et probablement le Portugal (5e) et les Pays-Bas (6e) devraient aussi intégrer le chapeau 1, précise-t-il.

Avec leur qualification directe, sans passer par les barrages, les Français se protègent de potentiels chocs contre des grandes nations de football dès la phase de poules.

La France aura ainsi validé sa huitième qualification consécutive pour une phase finale de Coupe du monde. Quant à l’Ukraine, désormais reléguée à six points, elle jouera encore sa survie dans la compétition lors de la dernière journée.

Assurée de terminer en tête de son groupe, l’équipe de France se déplacera en Azerbaïdjan dimanche pour un match sans enjeu, tandis que l’Ukraine affrontera l’Islande pour tenter d’arracher une place qualificative.