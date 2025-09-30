Maroc: la présidence de la majorité se dit « attentive aux revendications sociales » de la GEN Z

Le 30 septembre 2025 à Rabat, l’Instance de la Présidence de la majorité a déclaré être à l’écoute des revendications sociales, les comprendre et interagir avec elles de manière positive et responsable, par le dialogue et le débat dans les institutions et les espaces publics pour trouver des solutions réalistes et réalisables, au service des causes de la Nation et des citoyens.

Dans un communiqué rendu public à l’issue d’une réunion consacrée aux derniers développements de la rentrée politique et de la situation politique, économique et sociale, l’Instance a affirmé que la méthode du dialogue et de la concertation demeure la seule voie pour aborder les problèmes du pays.

Au cours de cette rencontre, la Présidence de la majorité a passé en revue les évolutions relatives aux manifestations de la jeunesse dans les espaces numériques et publics, se félicitant de l’engagement mesuré des forces de l’ordre dans le respect des procédures légales. Conformément aux Orientations Royales contenues dans le Discours du Trône de juillet 2025, dans lequel Sa Majesté le Roi a appelé à l’adoption d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial, l’Instance a réitéré l’engagement du gouvernement à la mise en oeuvre des Hautes Directives Royales, notamment à travers la loi de finances 2026, pour la mise à niveau globale des espaces territoriaux et le rattrapage des disparités sociales et spatiales selon une vision de développement équilibré et inclusif.

Consciente des maux du système de santé qui s’accumulent depuis des décennies, la Majorité a relevé que la volonté de réforme de la jeunesse rejoint les priorités du Gouvernement. Depuis son installation, le gouvernement a engagé un vaste chantier de réforme du secteur avec la mise en place des groupements territoriaux de santé, la mise à niveau des hôpitaux de tous les niveaux et l’augmentation du nombre de personnels de santé selon les normes internationales. Elle s’est félicitée des démarches entreprises pour ouvrir un débat sur la réforme du système de santé, notamment l’exposé détaillé que le ministre de la Santé et de la Protection sociale doit présenter devant les commissions parlementaires, et a noté que l’Exécutif demeure ouvert aux propositions des forces vives pour améliorer ce système.

De même, la Présidence de la majorité a réitéré sa détermination à poursuivre la mise en oeuvre du programme gouvernemental, axé sur la consolidation des fondements de l’Etat social, notamment le chantier Royal de protection sociale, et les réformes des secteurs de la santé et de l’enseignement. Elle a aussi insisté sur le renforcement de l’investissement public et privé pour la création d’emplois, les programmes de logement, l’autonomisation des jeunes, la lutte contre le stress hydrique et la réforme du système de la justice, par la consolidation des acquis en matière des droits de l’Homme et le renforcement de l’État de droit. Ces réformes ont pour objectif de consolider le pacte social entre le citoyen et l’État, affectant l’ensemble du système de l’action publique pour traduire les aspirations collectives des Marocains.

La réunion s’est déroulée en présence d’Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), de Fatima Ezzahra El Mansouri et Mohamed Mehdi Bensaid, membres de la direction collégiale du Secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), et de Nizar Baraka, Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), ainsi que de Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des Représentants, Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, Mohamed Saad Berrada, ministre de l’éducation nationale, Amine Tahraoui, ministre de la santé, Younes Sekkouri, ministre de l’inclusion économique, Azeddine El Midaoui, ministre de l’enseignement supérieur, Ryad Mezzour, ministre de l’industrie, Naima Ben Yahia, ministre de la solidarité et Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Solidarité.