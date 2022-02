G20 Finances: La secrétaire américaine au Trésor appelle au renforcement du système de santé mondial

“Nous devons agir de toute urgence pour renforcer l’architecture sanitaire mondiale afin de disposer des outils nécessaires pour prévenir, préparer et répondre aux futures crises sanitaires”, a indiqué Mme Yellen lors de cette réunion tenue en mode virtuel.

La responsable américaine fait ainsi écho aux propos du président indonésien Joko Widodo, qui veut renforcer la résilience du système de santé mondial, avec une nouvelle agence dédiée, qu’il avait présentée en janvier au Forum économique mondial de Davos.

Cette agence, qu’il compare au Fonds monétaire international (FMI) pour la finance, servira à rendre le système de santé mondial plus inclusif et plus réactif en cas de crise. Joko Widodo a appelé les puissances économiques du G20 à un co-financement pour renforcer le système de santé mondial et espère un accord au cours de la présidence indonésienne.

“Nous demandons instamment le développement d’un fonds d’intermédiation financière hébergé à la Banque mondiale”, a déclaré la ministre, exhortant tous les membres du G20 à s’y joindre dans les mois à venir.

Janet Yellen a précisé que “la Banque mondiale et l’OMS rendront bientôt un rapport au G20 sur les déficits de financement de l’architecture sanitaire actuelle”, et a souligné que “les estimations des besoins s’élèvent à 75 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années”.