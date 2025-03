Funérailles à Assilah de feu Mohamed Benaïssa, ancien chef de la diplomatie marocaine

Après la prière d’Al-Asr et du mort à la Grande Mosquée d’Assilah, la dépouille du défunt a été transférée au mausolée de la Zaouïa Aïssaouia, au cœur de la médina, où elle a été inhumée en présence de sa famille, de ses proches et de ses amis.

Parmi les personnalités ayant assisté à la cérémonie figuraient notamment le Secrétaire général du Gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministre de la Justice, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, ainsi que le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences. De nombreuses autres figures du paysage politique, culturel et artistique, ainsi que des représentants des autorités locales et de partis politiques, étaient également présentes.

Le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du défunt Mohamed Benaïssa, exprimant, à travers eux, à l’ensemble de ses proches et amis au Maroc et l’étranger, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, suite à cette perte cruelle, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et consolation.

« Si le regretté, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, a rejoint sa dernière demeure, son héritage restera gravé dans les mémoires en tant qu’homme d’Etat compétent et diplomate chevronné ayant fait preuve d’une grande compétence dans l’exercice des différentes hautes fonctions qu’il a eu à occuper, avec dévouement et loyauté, aussi bien en tant que ministre de la Culture que ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, ambassadeur de Notre Majesté à Washington ou élu parlementaire ou communal », a souligné le Roi.

Le souverain a également affirmé se remémorer, avec considération, les hautes qualités humaines, l’ouverture d’esprit, l’intelligence et la passion pour la culture du défunt qui avait fait sien le souci du rayonnement culturel et artistique d’Assilah, sa ville natale pour laquelle il a voué ses efforts au service de son développement et son rayonnement culturel et artistique sur les plans national et international, notamment en fondant et dirigeant la fondation du Forum d’Assilah, incarnant ainsi un exemple sincère à suivre de citoyenneté responsable.

Après des études secondaires au Caire, le défunt a travaillé dans le domaine des médias comme journaliste à la radio « l’Afrique du Maroc » à Tanger.

Il a occupé par la suite des postes de premier plan aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, notamment celui de ministre des Affaires étrangères, de 1999 à 2007, d’ambassadeur du Maroc aux États-Unis (1993-1999), ainsi que de ministre de la Culture (1985-1992).

Le défunt a été également membre de la Chambre des conseillers et président du conseil communal d’Assilah.

Par ailleurs, M. Benaïssa était connu pour sa passion pour la culture, son nom étant associé au Moussem culturel d’Assilah, devenu, au fil des années, un carrefour incontournable des académiciens, experts et artistes, venus des quatre coins du Monde pour débattre des sujets d’actualité dans divers domaines.