La production totale de dattes en Arabie Saoudite a dépassé 1,9 million de tonnes en 2024

Ce volume de production demeure largement suffisant pour répondre à la demande locale en matière de cette denrée, essentielle à la sécurité alimentaire du pays, tout en permettant de générer un excédent pour l’exportation vers de nombreux pays de la région et du monde, précise le ministère.

Ainsi, l’Arabie Saoudite a atteint 119% d’autosuffisance en dattes, ce qui renforce la position du pays comme l’un des plus grands producteurs et exportateurs de ce produit. Les exportations et réexportations ayant atteint environ 351.000 tonnes, contre des importations de seulement 952 tonnes.

Selon le ministère, le nombre de palmiers dattiers dans toutes les régions du pays s’est élevé à 37,1 millions, dont environ 31,8 millions d’arbres fruitiers.

En matière de production de dattes, tous types confondus, la région d’Al Qassim vient en tête avec environ 30% du total de la production totale du pays et un nombre d’arbres fruitiers pouvant aller jusqu’à 10,7 millions.