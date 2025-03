L’épouse de l’ambassadeur algérien au Mali refoulée à son arrivée en France

« Ce n’est pas une situation nouvelle, mais c’est une situation qui a beaucoup choqué compte tenu des évènements de ces derniers jours», a-t-il poursuivi, faisant référence à l’attentat de Mulhouse.

« Donc oui, il faut être ferme! Mais avec l’Algérie, il faut aussi dialoguer, car à un moment, il faut trouver une issue. Il faut montrer qu’on n’accepte pas un certain nombre de choses qui ne sont pas compatibles avec le droit, y compris avec nos traités (…) Ce que je veux, c’est que des ressortissants algériens qui n’ont rien à faire sur le territoire français, et qui peuvent être un danger, puissent retourner en Algérie et avoir les sanctions éventuelles ou les accueils nécessaires », a-t-il dit.